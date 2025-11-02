জুলাই সনদ বাস্তবায়নের পর ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচনের পক্ষে এনসিপি : নাহিদ

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, তার দল জুলাই সনদ ঐক্যবদ্ধভাবে বাস্তবায়ন এবং এর পূর্ণ আইনি বৈধতা নিশ্চিত করার পর ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন চায়।
আজ রোববার দুপুরে রাজধানীর বাংলামোটরে দলের অস্থায়ী কার্যালয়ে চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে আলাপকালে নাহিদ ইসলাম এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, গণভোট আমরা নির্বাচনের দিনও করতে পারি, আগেও করতে পারি। বরং এটি সরকার ও নির্বাচন কমিশনের ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত, এটা তাদের প্রশাসনিক এবং আইন-শৃঙ্খলার ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে।
এনসিপি ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন এবং জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি ও বাস্তবায়ন চায় উল্লেখ করে নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘আমরা মনে করি, চলতি মাসের মধ্যেই আদেশ জারি হয়ে যাওয়া উচিত। মৌলিক সংস্কারে যে জায়গাগুলোয় ঐকমত্য হয়েছে—আমরা মনে করি, সেসব বিষয়ে গণভোটে যাওয়া উচিত। গণভোট নির্বাচনের দিন হতে পারে, আগেও হতে পারে। এটা সরকার ও নির্বাচন কমিশনের ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত।
তিনি আরও বলেন, গণভোট নির্বাচনের আগে নাকি নির্বাচনের দিন হওয়া উচিত, তা নিয়ে আমরা বিভ্রান্তি এবং অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক দেখছি।
গণভোট আগে হবে, না নির্বাচনের দিন হবে—এটা নিয়ে বিএনপি-জামায়াত আবার একটা দ্বন্দ্বে চলে গেছে বলে মন্তব্য করেন নাহিদ ইসলাম। এ দ্বন্দ্ব অযথা ও অপ্রয়োজনীয় বলেও জানান তিনি।