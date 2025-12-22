নানা আয়োজনে আরব আমিরাতে বিজয় দিবস উদযাপন

বিদেশের মাটিতে দেশীয় সংস্কৃতি ও বিজয় দিবসের চেতনা ছড়িয়ে দিতে সংযুক্ত আরব আমিরাতে বনভোজন ও নানান প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
গতকাল রবিবার শারজাহ ন্যাশনাল পার্কে দিনব্যাপী এ আয়োজন করে ‘বাংলাদেশ লেডিস ক্লাব ইউএই’।
প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরতে আয়োজনে ছিল বৈচিত্র্যময় সব প্রতিযোগিতা। এর মধ্যে শিশু-কিশোরদের জন্য বাংলা কবিতা আবৃত্তি, বিজয় দিবসের থিমে চিত্রাঙ্কন, সুন্দর বাংলা হাতের লেখা, শিশুদের জন্য যেমন খুশি সাজো ও নারীদের জন্য আনন্দদায়ক বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি লাবন্য আদিল, এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা ইয়াসমিন ইসলাম মেরুন, ফাতিমা আহাদ ও বাংলাদেশ লেডিস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা লিজা হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক নাসরিন আক্তার, লায়লা রুবাইয়াত, নাসরিন সুলতানা, নাজমুন নাহার বুবলীসহ অনেকে।
আয়োজকরা বলেন, প্রবাসের ব্যস্ত জীবনের মাঝে এ ধরনের আয়োজন পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করে এবং শিশুদের মনে দেশপ্রেম জাগ্রত করতে ভূমিকা রাখবে। অনুষ্ঠান শেষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।