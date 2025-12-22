খুলনায় এনসিপি নেতাকে গুলি, সীমান্তে বিজিবির নজরদারি জোরদার

খুলনার জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) শ্রমিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতা মো. মোতালেব শিকদারকে হত্যাচেষ্টার ঘটনায় জড়িতদের দেশ ত্যাগ করতে না দেওয়ার জন্য বিজিবি’র যশোর রিজিয়নের আওতাধীন ছয় জেলার সীমান্ত সিল করা হয়েছে।

সোমবার বিজিবির যশোর রিজিয়ন হেডকোয়ার্টারের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এনসিপি নেতা আহত হওয়ার পর সাতক্ষীরা, যশোর, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়ার সীমান্তে নজরদারি ও পাহারা জোরদার করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই ছয় জেলায় দায়িত্বশীল সাতটি বিজিবি ব্যাটালিয়ন ভারত সীমান্তবর্তী এলাকায় ৫৭টি চেকপোস্ট স্থাপন করেছে। এছাড়া নিয়মিত টহল দলের সঙ্গে অতিরিক্ত ৮৭টি টহলও পরিচালনা করা হচ্ছে, যাতে দুর্বৃত্তদের আটক করা সম্ভব হয়।

