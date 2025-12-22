কুড়িগ্রাম-২ আসনে বিএনপির প্রার্থীর মনোনয়নপত্র সংগ্রহ

কুড়িগ্রাম-২ আসনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর মনোনীত প্রার্থী আলহাজ্ব সোহেল হোসনাইন কায়কোবাদ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) দুপুরে কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা অন্নপূর্ণা দেবনাথের কাছ থেকে তিনি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।
এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তফা, যুগ্ম আহ্বায়ক শফিকুল ইসলাম বেবু, অধ্যাপক হাসিবুর রহমান হাসিব, সাবেক সংসদ সদস্য উমর ফারুক, সাবেক পৌর মেয়র আবু বক্কর সিদ্দিক, আশরাফুল হক রুবেলসহ বিএনপির অন্যান্য নেতাকর্মীরা।
মনোনয়ন সংগ্রহ শেষে সোহেল হোসনাইন কায়কোবাদ বলেন, মহান আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি যে কুড়িগ্রাম-২ আসনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে পেরেছি।
তিনি বলেন, সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে আমরা বিপুল ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হব। দারিদ্র্যপীড়িত কুড়িগ্রামের উন্নয়নে মানুষের পাশে থাকব এবং এ অঞ্চলের বেকারত্ব দূর করতে কাজ করব।
জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা অন্নপূর্ণা দেবনাথ বলেন, সকল ধরনের নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হবে।