জয়পুরহাট-২ আসনে মনোনয়ন সংগ্রহ করলেন বিএনপির প্রার্থী

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়পুরহাট-২ আসন থেকে বিএনপির মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন দলের নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মোস্তফা।

সোমবার (২২ ডিসেম্বর) বিকেলে জয়পুরহাট নির্বাচন কার্যালয়ে নির্বাচন কর্মকর্তা মোহা. সেজারুদ্দিনের কাছ থেকে তিনি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।

এসময় বিভিন্ন উপজেলার বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের পাঁচ শতাধিক নেতাকর্মী তার সঙ্গে উপস্থিত থেকে মনোনয়ন ফরম উত্তোলনে অংশ নেন।

মনোনয়ন সংগ্রহকালে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য আনিছুর রহমান তালুকদার, এম এ সামাদ বাবু, আক্কেলপুর পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রায়হান খান, ক্ষেতলাল উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক নুরুজ্জামান মে।

এছাড়াও পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক খোরশেদ আলম চৌধুরী, জেলা মহিলা দলের সদস্য নুরজাহান হেপী, জেলা যুবদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক এফতাদুল হক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

