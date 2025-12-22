যাত্রা শুরু করলো ‘ভোটের গাড়ি’

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং প্রস্তাবিত জুলাই জাতীয় সনদ বিষয়ে গণভোটকে সামনে রেখে প্রচারণার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে নকশাকৃত ‘সুপার ক্যারাভ্যান’ নামে ১০টি ‘ভোটের গাড়ি’ আজ দেশব্যাপী যাত্রা শুরু করেছে।

আজ সোমবার বিকালে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় আনুষ্ঠানিকভাবে ‘সুপার ক্যারাভ্যান’-এর উদ্বোধন করা হয়।

ফিতা কেটে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ এবং প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

প্রচারণার মূল প্রতিপাদ্য হলো, ‘দেশের চাবি আপনার হাতে’।

সচেতনতা বাড়াতে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় সাতটি সংক্ষিপ্ত টিভিসি তৈরি করেছে, যেখানে ফেলানী হত্যাকাণ্ড, আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ড, ব্যাপক প্রতিবেশী প্রভাব ও নির্ভরশীলতা ইত্যাদি ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। এসব টিভিসি দেশব্যাপী সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করা হবে, যাতে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ও বৃদ্ধি পায়।

কর্মকর্তারা জানান, সরকার আরও অন্তত ৩০টি টিভিসি তৈরির পরিকল্পনা করেছে।

