আন্তর্জাতিক পুরস্কার জিতলো বিকাশ

বিগ ডাটা এবং রিয়েল-টাইম ডাটা-ড্রিভেন প্রযুক্তি ব্যবহার করে গ্রাহকদের জন্য নিরাপদ ও উদ্ভাবনী সেবা প্রদান করার স্বীকৃতিস্বরূপ আন্তর্জাতিক ডাটা ইমপ্যাক্ট অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বিকাশ।
যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বিগ ডাটা প্রযুক্তি কোম্পানি ক্লাউডেরা ২০১৩ সাল থেকে এই সম্মাননা দিয়ে আসছে। এবারের আয়োজনে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের ‘ডাটা ইন মোশন অ্যান্ড স্ট্রিমিং সাকসেস’ বিভাগে বিজনেস ইনোভেশন ক্যাটাগরিতে বিজয়ী হয়েছে বিকাশ।
পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানটি সম্প্রতি সিঙ্গাপুরের মেরিনা বে-তে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিকাশের প্রোডাক্ট অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. মহিউদ্দিন প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করেন।
এ বছর এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে ‘ডেটা ইন মোশন অ্যান্ড স্ট্রিমিং সাকসেস’ বিভাগের বিজনেস ইনোভেশন ক্যাটাগরিতে বিজয়ী হিসেবে পুরস্কার জিতেছে বিকাশ। প্রথমবারের মতো কোনো বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ‘ক্লাউডেরা ডেটা ইমপ্যাক্ট অ্যাওয়ার্ডস’ জিতেছে বিকাশ।
২০১১ সালে যাত্রা শুরুর সময় থেকেই বিকাশ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সবার জন্য সহজ, নিরাপদ ও সময়সাশ্রয়ী ডিজিটাল আর্থিক সেবা নিশ্চিত করেছে।
বিকাশের ডাটা ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ গ্রাহকদের নিরাপত্তা, লেনদেনের গতি এবং সেবার মান বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।