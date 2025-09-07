জুলাই অভ্যুত্থানে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখায় সম্মাননা প্রদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলের সাবেক ছাত্রনেতাদের আয়োজনে ‘বর্ষাবিপ্লবে এফ এইচ হল সম্মাননা–২০২৫’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে শিক্ষাবিদ ও সাবেক ছাত্রনেতারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বাংলাদেশপন্থীদের হাতকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়েছেন। তারা বলেন, দেশের গণতন্ত্র রক্ষায় এর কোনো বিকল্প নেই।
জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থানে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখার জন্য শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) ফজলুল হক মুসলিম হলের কয়েকজন কৃতি শিক্ষার্থীকে সম্মাননা প্রদান করা হয় এ অনুষ্ঠানে।

সম্মাননাপ্রাপ্তদের মধ্যে ছিলেন স্টেট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতার হোসেন খান, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের অধ্যাপক ড. আব্দুস সালাম, ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. কামরুজ্জামান।
এছাড়া, সম্মুখযোদ্ধা হিসেবে সম্মাননা পান বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-সভাপতি এ বি এম ইজাজুল কবির রুয়েল, প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিভাগের মো. মাহফুজুর রহমান।

অনুষ্ঠানে বক্তারা তাদের অবস্থান থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষায় বাংলাদেশপন্থীদের হাতে শক্তি জোগানোর আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ-উপাচার্য ড. আ ফ ম ইউসুফ হায়দার। বিশেষ অতিথি ছিলেন এসেনসিয়াল ড্রাগস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আ. সামাদ মৃধা।
অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বর্ষাবিপ্লবে এফ এইচ হল সম্মাননা–২০২৫ বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক মো. জামাল হোসেন মজুমদার। সঞ্চালনা করেন সাবেক ছাত্রদল কেন্দ্রীয় নেতা রফিকুল ইসলাম লিটন ও গোলাম মাহবুব পাভেল। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ড. হাফিজুর রহমান, নাজিম উদ্দিন ভূঁইয়া শিশির, আজিজুর রহমান ফয়সাল ও আহসানুল হক শুভ্র প্রমুখ।

