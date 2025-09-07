সাদুল্লাপুরে ঝোঁপ থেকে নারীর মরদেহ উদ্ধার

সাদুল্লাপুরে ঝোঁপ থেকে নারীর মরদেহ উদ্ধার

By / / 1 minute of reading

গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর উপজেলার ধাপেরহাট ইউনিয়নের হাসানপাড়া গ্রামে ঝোঁপের ভেতর থেকে মমতাজ বেগম (৪৫) নামে এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
নিহত মমতাজ বেগম ওই গ্রামের মৃত আব্দুল মজিদ চৌধুরী ওরফে বাদশা মুন্সির স্ত্রী। শুক্রবার সকাল থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। শনিবার দুপুরের আগে বাড়ির পেছনের ঝোঁপে মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেন।

খবর পেয়ে ধাপেরহাট পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাসুদ মিয়ার নেতৃত্বে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে সুরতহাল শেষে মরদেহ গাইবান্ধা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।

পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, ঘটনাটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড হতে পারে। তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন না পাওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর সঠিক কারণ বলা সম্ভব নয়।
অন্যদিকে, নিহতের স্বজন ও স্থানীয়দের অভিযোগ, পারিবারিক বিরোধের জেরে এ হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে। তারা দাবি করেন, মমতাজ বেগমকে হত্যায় তার ছেলে, পুত্রবধূ ও ভাসুরের ছেলে জড়িত থাকতে পারেন।

সাদুল্লাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজ উদ্দিন খন্দকার বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিহতের তিন ছেলে আব্দুল গফুর, নুর আলম, সজীব ও পুত্রবধূকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। তদন্ত করে প্রকৃত অপরাধীদের শনাক্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

Must Read

Menu
Scroll to Top