রাজবাড়ীতে মোটরসাইকেল রেস করতে গিয়ে প্রাণ হারালেন দুই বন্ধু

রাজবাড়ীতে মোটরসাইকেল রেস করতে গিয়ে প্রাণ হারালেন দুই বন্ধু

By / / 1 minute of reading

রাজবাড়ীর কালুখালীতে চার বন্ধু মিলে দুটি মোটরসাইকেল নিয়ে রেস করছিলেন। পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কে ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই দুই বন্ধু নিহত হন। গুরুতর আহত এক বন্ধু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আরেকজনকে পাওয়া যায়নি। গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের বাংলাদেশ হাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন কালুখালী উপজেলার ঘিকমলা গ্রামের আরিফ হোসেন (২২) ও পাংশা উপজেলার মৈশালা পালপাড়া গ্রামের স্বাধীন পাল (১৭)। এ ছাড়া মৈশালা গ্রামের শাওন রহমান (২২) ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আরেক বন্ধুকে ঘটনাস্থলে পাওয়া যায়নি।

পাংশা হাইওয়ে মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হেলাল উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে দুটি মোটরসাইকেলে চার বন্ধু ঘুরতে বের হন। পাংশা থেকে কালুখালীর দিকে যাওয়ার পথে তাঁরা একে অপরকে পাল্লা দিয়ে দ্রুতগতিতে মোটরসাইকেল চালানোর সময় দুর্ঘটনায় আরিফ ও স্বাধীনের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর আহত অবস্থায় শাওনকে উদ্ধার করে স্থানীয় বাসিন্দারা ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। আরেক বন্ধুর খোঁজ মেলেনি। তাঁদের কারও মাথায় হেলমেট ছিল না। দুর্ঘটনাকবলিত দুটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

Must Read

Menu
Scroll to Top