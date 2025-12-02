রিশাদের ঘূর্ণিতে বিপর্যয়ে আয়ারল্যান্ড

By / / 1 minute of reading

প্রথমে ব্যাট করতে নেমে উড়ন্ত শুরু পায় আয়ারল্যান্ড। তবে দুই ভাই টিম টেক্টর ও হ্যারি টেক্টরের উইকেট তুলে নিয়ে আইরিশদের লাগাম টেনে ধরে বাংলাদেশ। এরপর রিশাদ হোসেনের জোড়া আঘাতে ম্যাচ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে স্বাগতিকরা।

মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টি-টোয়েন্টিতে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন আইরিশ অধিনায়ক পল স্টার্লিং।

ব্যাট করতে নেমে আগ্রাসী শুরু করেন দুই ওপেনার পল স্টার্লিং ও টিম টেক্টর। মারমুখী ব্যাটিংয়ে উদ্বোধনী জুটিতে ৩৮ রান যোগ করেন এই দুই ওপেনার। ১০ বলে ১৭ রান করা টেক্টরকে বোল্ড করে বাংলাদেশকে প্রথম সাফল্য এনে দেন শরীফুল ইসলাম।

এরপর ক্রিজে আসা হ্যারি টেক্টরকে বোল্ড করে সাজঘরে পাঠান মোস্তাফিজুর রহমান। এরপর আইরিশ শিবিরে জোড়া আঘাত হানেন লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেন। লোরকান টাকার ১ ও কার্টিস ক্যাম্ফার ৯ রান করে সাজঘরে ফিরে যান।

এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ১০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ৬৬ রান সংগ্রহ করেছে বাংলাদেশ।

Must Read

Menu
Scroll to Top