৪ দিনে ৬০ কোটি, ধানুশ–কৃতির প্রেমের গল্প ঝড় তুলছে

বক্স অফিসে বেশ ভালোই দাপট দেখাচ্ছে আনন্দ এল রাই’র ‘তেরে ইশক মে’। এই সিনেমায় প্রেমের বহুমাত্রিক রূপ তুলে ধরেছেন পরিচালক।
এই ছবির প্রধান দুই চরিত্রে অভিনয় করেছেন দক্ষিণি তারকা ধানুশ ও বলিউড অভিনেত্রী কৃতি শ্যানন। শুক্রবার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর থেকেই আলোচনায় সিনেমাটি। বক্স অফিসে আয়ও মন্দ নয়, সিনেমাটি নিয়ে আলোচনা চলছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও।
মুক্তির মাত্র তিন দিনের মধ্যে ৫০ কোটি রুপির গণ্ডি পার করেছে ছবিটি। প্রথম দিন সমালোচকদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও সিনেমাটি সবাইকে চমকে দিয়ে ১৭ কোটি রুপি আয় করে, যার মধ্যে ১৫ দশমিক ২৫ কোটি হিন্দি সংস্করণ থেকে এবং ৭৫ লাখ রুপি আসে তামিল সংস্করণ থেকে।
মুক্তির চতুর্থ দিনেও ছবিটি বক্স অফিসে দাপট বজায় রেখেছে। সোমবার (১ ডিসেম্বর) চতুর্থ দিনেও ছবিটি আয় করেছে ৮ দশমিক ২৫ কোটি রুপি। এতে মোট আয় দাঁড়িয়েছে ৬০ কোটি।
‘রানঝানা’র পর দীর্ঘদিন ধানুশ হিন্দি সিনেমার বাইরে ছিলেন। আনন্দ এল রাইয়ের সঙ্গেই তার সেই ছবি ব্লকবাস্টার হয়েছিল। পরে ‘অ্যাতরঙ্গি রে’তে আবারও তারা একসঙ্গে কাজ করেন। তবে সিনেমাটি সরাসরি ওটিটিতে মুক্তি পায়। ‘তেরে ইশম মে’র মধ্যে নির্মাতা ও পরিচালকের সফল জুটির প্রত্যাবর্তন হলো।