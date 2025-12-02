বায়োজিন এখন সাভারে

সাভারে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে বায়োজিন কসমেসিউটিক্যালসের নতুন শাখা। স্কিন ও হেয়ার কেয়ারে বিশ্বমানের সেবা, অথেনটিক ডার্মোকসমেটিকস এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ—সব সুবিধা এখন থেকে একসঙ্গে পেতে পারবেন সাভারবাসী। শনিবার সাভারের জলেশ্বর শিমুলতলার এম.কে. টাওয়ারের গ্রাউন্ড ফ্লোরে নতুন শাখাটির উদ্বোধন করেন দেশের তারকা ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের জনপ্রিয় কনটেন্ট ক্রিয়েটররা।
উদ্বোধনী আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন রুকাইয়া জাহান চমক, ফারজানা ইসলাম (মেক ইট আপ বাই ফারজানা ইসলাম), ইশায়া তাহসিন, আয়েশা আক্তার তৌশি (নেভার টু এক্সট্রা) এবং নাজমী জান্নাতসহ আরও অনেকে। তাদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানস্থলে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়। স্থানীয় মানুষজনও নতুন শাখা ঘিরে ব্যাপক আগ্রহ দেখিয়েছেন। অনেকে এসে ঘুরে দেখেছেন বিভিন্ন ট্রিটমেন্ট সুবিধা, প্রযুক্তি ও নতুন পণ্যসমূহ।
বায়োজিন ইতোমধ্যেই দেশের বিভিন্ন বয়সী নারীদের আস্থার জায়গা দখল করেছে। নতুন শাখার উদ্বোধনে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ প্রমাণ করেছে যে সাভার ও আশপাশের এলাকায় মানসম্মত স্কিন ও হেয়ার কেয়ারের প্রতি আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে। প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সাভারে নতুন শাখা উদ্বোধন কেন্দ্রীয়ভাবে তাদের সেবা সম্প্রসারণের গুরুত্বপূর্ণ একটি মাইলফলক।
উদ্বোধন উপলক্ষে নির্দিষ্ট অথেনটিক ডার্মোকসমেটিকস এবং স্কিন–হেয়ার ট্রিটমেন্ট প্যাকেজে সর্বোচ্চ ৭০ শতাংশ পর্যন্ত বিশেষ ছাড় দেওয়া হচ্ছে। সীমিত সময়ের এ অফার স্থানীয়দের মধ্যে ইতোমধ্যেই সাড়া ফেলেছে।
সাভারের স্থানীয় বাসিন্দা আয়েশা আক্তার জানান, “এতোদিন বায়োজিনের ট্রিটমেন্ট নিতে হলে গাজীপুর বা মিরপুর যেতে হতো। এখন বাসার কাছেই শাখা হওয়ায় জার্নি ছাড়াই ট্রিটমেন্ট নেওয়া যাবে—এটা সত্যিই দারুণ।”
বায়োজিনের নতুন শাখায় ত্বক ও চুলের সব ধরনের সমস্যার সমাধানে রয়েছে বিশ্বমানের সেবা। পিগমেন্টেশন, ব্রণ, বলিরেখা, ডার্ক স্পটসহ ত্বকের নানা সমস্যা সমাধানের জন্য এখানে পাওয়া যাবে অথেনটিক ডার্মোকসমেটিকস এবং আধুনিক স্কিনকেয়ার ট্রিটমেন্ট। পাশাপাশি চুল পড়া, স্ক্যাল্প সমস্যা এবং হেয়ার রিজুভেনেশনের জন্য নিরাপদ ও সায়েন্টিফিক হেয়ার ট্রিটমেন্টও রয়েছে।
এ ছাড়া অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে পার্সোনালাইজড স্কিন ও হেয়ার কেয়ার প্ল্যান, কার্যকর বিউটি সাপ্লিমেন্টস এবং স্মার্ট লাইফস্টাইল পণ্য দেশের সব বায়োজিন শাখার মতো সাভারেও পাওয়া যাবে।