এসএসএফের বিশেষ নিরাপত্তায় খালেদা জিয়া

বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে ‘অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি’ (ভিভিআইপি) ঘোষণার পর থেকে স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ) তার নিরাপত্তা দেওয়া শুরু করেছে।

মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) দুপুর ২টা ২০ মিনিটে এসএসএফ সদস্যরা আনুষ্ঠানিকভাবে খালেদা জিয়াকে নিরাপত্তা প্রদান শুরু করেন। বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেন বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান।

বেলা দুইটার দিকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে এসএসএফ সদস্যদের গাড়ি প্রবেশ করতে দেখা যায়।

এর আগে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া চিকিৎসা নিতে পারছেন বলে জানান তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেন। তিনি বলেন, খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় আজ মঙ্গলবার যুক্তরাজ্য থেকে বিশেষজ্ঞ আসবেন।

গত ১০ দিন ধরে এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। হঠাৎ শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে আইসিইউতে স্থানান্তর করে নিবিড় পর্যবেক্ষণে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

জাহিদ হোসেন জানান, চিকিৎসা নিতে পারছেন খালেদা জিয়া; অথবা বলা যায়, তিনি চিকিৎসা মেইনটেন করতে পারছেন।

