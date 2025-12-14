বিগব্যাশ শুরু আজ, রিশাদের খেলা কবে কখন?

By / / 1 minute of reading

বিগ ব্যাশ এবার খানিকটা ভিন্নতা নিয়েই আসছে বাংলাদেশের ক্রিকেট প্রেমীদের জন্য। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের কোনো খেলোয়াড় সরাসরি ড্রাফট থেকেই জায়গা করে নিয়েছেন লিগটির কোনো দলে। রিশাদ হোসেনকে দলে নিয়েছে হোবার্ট হারিকেন্স।

সেই বিগ ব্যাশ লিগ আজ শুরু হচ্ছে। আজ দুপুর ২টা ১৫ মিনিটে মাঠে নামবে বাবর আজমের দল সিডনি থান্ডার, তাদের সামনে আজ পার্থ স্কর্চার্স। তবে রিশাদ হোসেনের হোবার্টের প্রথম ম্যাচ আগামী ১৬ ডিসেম্বর। সে ম্যাচে তার প্রতিপক্ষ বাবর আজমের সিডনিই।

বিগ ব্যাশে এর আগেও বাংলাদেশি ক্রিকেটার খেলেছেন। তবে সাকিব আল হাসান ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ মৌসুমে খেললেও বদলি ক্রিকেটার হিসেবে জায়গা করে নিয়েছিলেন লিগটিতে, ড্রাফট থেকে নয়। ড্রাফট থেকে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ডাক পেয়েছেন রিশাদই।

গ্রুপ পর্বে রিশাদ হোবার্টের হয়ে খেলার সুযোগ পাবেন ১০ মাচে।

