জন্মদিনে জোড়া গোল করে বার্সাকে জেতালেন রাফিনিয়া

গত রাতে নিজের জীবনের ২৯ বছর পূরণ করলেন রাফিনিয়া। তবে সে রাতেই মাঠে নেমে সবটুকু আলো কেড়ে নিয়েছেন দারুণ দুটো গোল করে। তার দ্বিতীয়ার্ধের জোড়া গোলে কঠিন প্রতিপক্ষ ওসাসুনাকে ২-০ হারাল বার্সেলোনা। এই জয়ে লা লিগার শীর্ষে বার্সেলোনা এগিয়ে গেল সাত পয়েন্টে।
ম্যাচের শুরুতে বার্সেলোনার জন্য রাতটা কঠিন মনে হচ্ছিল। ওসাসুনার তুলনায় তারা অনেক বেশি আক্রমণ করে। ২১টি শট নেয় বার্সা। ওসাসুনা নেয় মাত্র তিনটি। তবু গোল আসছিল না। অবশেষে ৭০ মিনিটে সমাধান এনে দেন রাফিনিয়া। পেনাল্টি বক্সের ধার থেকে নিচের কোণে নিখুঁত শট নেন তিনি।
এরপর ৮৬ মিনিটে আবার গোল করেন রাফিনিয়া। একটি ক্রস ডিফ্লেক্ট হয়ে তার সামনে এলে পিছনের পোস্টে সহজ ট্যাপ-ইন করেন তিনি। এতে নিশ্চিত হয় বার্সেলোনার জয়।
এর আগে ২৩ মিনিটে ফেরান তোরেস গোল পেয়েই গিয়েছিলেন। তিনি অফসাইড ফাঁদ ভেঙে হেডে বল জালে পাঠান। তবে ভিএআর দেখে গোল বাতিল হয়। আক্রমণ তৈরির সময় রাফিনিয়া অফসাইড ছিলেন।
এরপর লামিন ইয়ামালের ক্রস থেকে তোরেস আবার সুযোগ পান। কিন্তু প্রথম ছোঁয়ায় নেওয়া তার শট ক্রসবারের উপর দিয়ে যায়। রক্ষণে বসে থাকলেও ওসাসুনা পাল্টা আক্রমণে ভয় দেখায়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ভিক্টর মুনোজ বালদেকে পেরিয়ে শট নেন। বল লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।
শেষ পর্যন্ত বার্সা এগিয়ে যায় ২০ মিনিট বাকি থাকতে। পেদ্রি মাঝমাঠ থেকে এগিয়ে গিয়ে রাফিনিয়াকে বল দেন। সেই সুযোগেই প্রথম গোলটি আসে। ম্যাচের শেষ দিকে দ্বিতীয় গোল করে সব প্রতিরোধ ভেঙে দেন ২৮ বছর বয়সী ব্রাজিলিয়ান।
সাত সপ্তাহ আগে এল ক্লাসিকোয় হারের পর বার্সেলোনা রিয়ালের থেকে পাঁচ পয়েন্ট পিছিয়ে ছিল। এখন টানা সাতটি লিগ ম্যাচ জিতে তারা সাত পয়েন্টে এগিয়ে। রিয়াল রোববার রাতে আলাভেসকে হারালে ব্যবধান কমে চার পয়েন্টে নেমে আসবে।