রাজধানীতে দুর্বৃত্তের গুলিতে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা নিহত

রাজধানীর পান্থপথে দুর্বৃত্তের গুলিতে ঢাকা মহানগর উত্তর স্বেচ্ছাসেবক দলের এক নেতা নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যাক্তি ঢাকা মহানগর উত্তর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সদস্য সচিব আজিজুর রহমান মুসাব্বির। ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়েছেন আনোয়ার হোসেন নামে আরেকজন।
বুধবার (৭ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৮টার দিকে গ্রিন রোড এলাকায় গুলিবিদ্ধ হন মুসাব্বির। সেখান থেকে পান্থপথের বিআরবি হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
জানা যায়, রাত ৮টার কিছু পরে রাজধানীর বসুন্ধরা মার্কেটের পেছনে তেজতুরি বাজার এলাকায় অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারীরা তাদের গুলি করে।
ঢাকা মহানগর পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের এডিসি ফজলুল করিম বলেন, ‘স্টার কাবাবের পাশের ওই গলিতে দুজনকে গুলি করা হয়েছে। এদের একজন মারা গেছেন। তাদেরকে বিআরবি হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। গুরুতর আহত আরেকজন ভর্তি আছেন ঢাকা মেডিকেলে।’