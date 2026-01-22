নাটোরে কলেজ শিক্ষককে কুপিয়ে হত্যা

নাটোরের সিংড়ায় কলেজ শিক্ষক রেজাউল করিমকে কুপিয়ে ও গলাকেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। বুধবার রাত ১১টার দিকে উপজেলার কলম ইউনিয়নের কুমারপাড়া এলাকার নিজ বাড়ির কাছে তাকে কুপিয়ে ও গলাকেটে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা।

নিহত রেজাউল সিংড়ার কামারপাড়া সাবেদ আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, রাতে বেশ কয়েকটি মোটরসাইকেলযোগে কয়েকজন সন্ত্রাসীরা রেজাউল করিমের বাড়ির সামনে এসে তাকে ডাক দেয়। তিনি বাড়ির বাইরে বের হলে সন্ত্রাসীরা তাকে কুপিয়ে ও জবাই করে হত্যা করে পালিয়ে যায়।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্বিক) ইফতেখায়ের আলম জানান, সিংড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ জনতা এক বাড়িতে আগুন দিলে পুড়ে এক বৃদ্ধা মা নিহত হয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছেন সিংড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল রিফাত।

