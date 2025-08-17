লালবাগে পিটুনিতে ‘কিলার বাবু’ নিহত

রাজধানীর লালবাগের শহীদনগর এলাকায় গণপিটুনিতে তৌফিকুল ইসলাম (২৬) নামের এক তরুণ নিহত হয়েছেন। এলাকায় তিনি ‘কিলার বাবু’ ও ‘টেরা বাবু’ নামে পরিচিত ছিলেন। আজ রোববার ভোরে এই ঘটনা ঘটে।
লালবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তফা কামাল খান জানান, ভোর সাড়ে ৩টার দিকে শহীদনগর লোহার ব্রিজের কাছ থেকে স্থানীয় লোকজন তৌফিকুলকে আটক করে। এ সময় তাকে মারধর করা হয়। পরে খবর পেয়ে আজিমপুর সেনা ক্যাম্পের সদস্যরা গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে সকাল পৌনে ৮টার দিকে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
ওসি আরও বলেন, ‘নিহত ব্যক্তি এলাকায় ‘কিলার বাবু’ ওরফে ‘টেরা বাবু’ নামে পরিচিত ছিলেন। তার বিরুদ্ধে লালবাগ থানায় মাদক সংশ্লিষ্ট অভিযোগসহ ৮ থেকে ১০টি মামলা রয়েছে।’
ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, তারা ঘটনাটি তদন্ত করছে।
