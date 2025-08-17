কুমিল্লায় মা-মেয়েকে চাপা দিয়ে প্রাইভেটকার খাদে

কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলায় প্রাইভেটকার চাপায় এক নারী ও তার দুই বছর বয়সী মেয়ে নিহত হয়েছেন।
আজ শনিবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে উপজেলার মাধাইয়া ইউনিয়নের কুটুম্বপুর পশ্চিমপাড়া এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
তারা হলেন—কুটুম্বপুর গ্রামের বাসিন্দা রবিউল ইসলামের স্ত্রী মাহিনুর আক্তার (২৫) ও তাদের দুই বছর বয়সী সন্তান তাকিয়া ইসলাম।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, দুইজনকে চাপা দেওয়ার পর প্রাইভেটকারটি রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যায়। এতে প্রাইভেটকারে থাকা আরও তিন যাত্রী আহত হয়েছেন।
ইলিয়টগঞ্জ হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মনিরুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, ‘গাড়িটি খাদে পড়ে যাওয়ার পর চালক পালিয়ে গেছেন। আহতদের চিকিৎসা চলছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’
সংগৃহীত