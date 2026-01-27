১২ তারিখের ভোট পুরো রাজনীতির চেহারাও পাল্টে দিতে পারে : রুমিন ফারহানা

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন পুরো রাজনীতির চেহারাও পাল্টে দিতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল-আশুগঞ্জ-বিজয়নগরের দুই ইউনিয়ন) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা।
আজ মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বিকেলে সরাইল উপজেলা সূর্যকান্দি গ্রামে নির্বাচনী জনসভায় এ মন্তব্য করেন তিনি।
একটি রাজনৈতিক দলকে উদ্দেশ করে রুমিন ফারহানা বলেন, ‘কোন দল ক্ষমতায় যাবে এটা আপনারা আগে জানেন কিভাবে? এটা কি হাসিনার পাতানো নির্বাচন। কথাবার্তা সাবধানে বলবেন।যত কম কথা তত ভালো।’
তিনি আরো বলেন, ‘একটি দল কিভাবে জানে তারা সরকার গঠন করবে। পুলিশ প্রশাসন তাদের অনুগত থাকবে। অন্য দলও সরকার গঠন করতে পারে।তাই এসব ভেবে ভুল করবেন না।’
এ সময় তিনি নিজের হাঁস প্রতীকে ভোট প্রার্থনা করে বলেন, ‘হাঁস হলো সততার মার্কা, সাহসের মার্কা। আমার কোনো হাইকমান্ড নাই। কাউকে কিছু দিতে হবে না।