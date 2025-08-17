নয়াদিল্লিতে ট্রাম্প-শুল্ক নিয়ে বৈঠক বাতিল

ট্রাম্প-শুল্ক নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের অনুষ্ঠিতব্য বৈঠকটি বাতিল হয়েছে। আগামী ২৫ থেকে ২৯ আগস্ট নয়াদিল্লিতে ওয়াশিংটনের বাণিজ্য আলোচকদের সঙ্গে এই বৈঠক হওয়ার কথা ছিল।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি প্রফিটের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ তথ্য জানিয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এর ফলে দেশ দুটির প্রস্তাবিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা পিছিয়ে গেল।
এতে আরও বলা হয়েছে, প্রস্তাবিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির এই আলোচনা পিছিয়ে অন্য কোনো সময়ে হতে পারে। এর ফলে ২৭ আগস্ট থেকে ভারতীয় পণ্যের ওপর যে অতিরিক্ত শুল্ক কার্যকর হতে যাচ্ছে, তা আপাতত রদ বা কমছে না।
রয়টার্স তাৎক্ষণিকভাবে খবরের সত্যতা যাচাই করতে পারেনি বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে।
রাশিয়ার তেল আমদানি অব্যাহত রাখায় চলতি আগস্টের শুরুতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের ওপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন।