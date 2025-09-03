জেনে নিন আজকের মুদ্রা বিনিময় হার

জেনে নিন আজকের মুদ্রা বিনিময় হার

By / / 1 minute of reading

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য দিনকে দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে। ব্যবসায়িক লেনদেন ঠিক রাখার জন্য তাই মুদ্রা বিনিময়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু তাই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসীরা নিয়মিত পাঠাচ্ছেন বৈদেশিক মুদ্রা।

লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশি টাকার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো:-

দেশের মুদ্রা বাজারে ডলারের সর্বনিম্ন দাম ১২১ টাকা ৪৫ পয়সা, সর্বোচ্চ ১২২ টাকা ৬৫ পয়সা। গড় বিনিময় হার দাঁড়িয়েছে ১২১ টাকা ৩৫ পয়সায়।

এছাড়া ব্রিটিশ পাউন্ড স্টারলিং কেনার ক্ষেত্রে দাম ধরা হয়েছে ১৬৫ টাকা ৮৯ পয়সা এবং বিক্রির ক্ষেত্রে দাম ধরা হয়েছে ১৬৯ টাকা ৮৯ পয়সা। ইউরো কেনার ক্ষেত্রে দাম ধরা হয়েছে ১৪৪ টাকা ৬৭ পয়সা এবং বিক্রির ক্ষেত্রে দাম ধরা হয়েছে ১৪৯ টাকা ৫৭ পয়সা।

মুদ্রাক্রয় (টাকা)বিক্রয় (টাকা)
ইউএস ডলার১২১.৪৫১২২.৬৫
পাউন্ড১৬৫.৮৯১৬৯.৮৯
ইউরো১৪৪.৬৭১৪৯.৫৭
জাপানি ইয়েন০.৮১০.৮৪
অস্ট্রেলিয়ান ডলার৭৭.৮৮৭৮.৭০
সিঙ্গাপুর ডলার৯২.৭১৯৬.৫৯
কানাডিয়ান ডলার৮৭.২৩৮৮.১৬
ইন্ডিয়ান রুপি১.৩৯১.৪০
সৌদি রিয়েল৩২.২৫৩২.৫

Must Read

Menu
Scroll to Top