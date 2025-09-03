ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের নতুন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন

ঢাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন রাষ্ট্রদূত হিসেবে মনোনীত হয়েছেন ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন। সিনেটে পাশ হলেই চূড়ান্ত হবে নিয়োগ।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির দাপ্তরিক বাসভবন (হোয়াইট হাউজ) থেকে এ বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।
এর আগে ব্রেন্ট চলতি বছর জানুয়ারি থেকে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য সিনিয়র অফিসার হিসেবে মনোনীত করা হয়েছিল। সর্বশেষে মি. ক্রিস্টেনসেন ২০২২ সালের আগস্ট থেকে ২০২৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্র্যাটেজিক কমান্ড এর কমান্ডারের বৈদেশিক নীতি উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সিনিয়র ফরেন সার্ভিসের একজন কর্মজীবন সদস্য, মি. ক্রিস্টেনসেন পূর্বে ঢাকা, বাংলাদেশের মার্কিন দূতাবাসে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ক কাউন্সেলর ছিলেন ২০১৯ থেকে ২০২১ পর্যন্ত।