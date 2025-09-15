মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সঙ্গে শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টার সাক্ষাৎ

শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং নৌপরিবহন উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম. সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইউএস ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ (দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া) ব্রেন্ডান লিঞ্চ এবং ডিরেক্টর (দক্ষিণ এশিয়া) ইমিলি অ্যাসবি।
সোমবার সচিবালয়ে উপদেষ্টার কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।
সেসময় তাদের মধ্যে বাংলাদেশের শ্রম খাতের উন্নয়ন, ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন সহজীকরণ, শ্রম অধিকারে যুক্তরাষ্ট্রের ১১ দফা বাস্তবায়ন এবং বাণিজ্যিক সহযোগিতা জোরদার করতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়।
উপদেষ্টা বলেন, শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধনে শ্রম অধিকার সম্পর্কিত যুক্তরাষ্ট্রের ১১ দফার আলোকে গৃহীত পদক্ষেপ, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) রোডম্যাপ, শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ ও ইউরোপীয় অ্যাকশন প্ল্যানে অন্তর্ভুক্তির অনেক বিষয়ে আইনি বিধান সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যা আন্তর্জাতিক শ্রমমান নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।
তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ শিশুশ্রম বন্ধে আইএলও কনভেনশন ১৩৮ ও ১৮২ অনুস্বাক্ষরকারী দেশ।
পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আইএলও কনভেনশন ১৫৫, ১৮৭ এবং কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা ও হয়রানি বন্ধে ১৯০ অনুস্বাক্ষর করা হবে। এটা হলে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র দেশ হিসেবে আইএলও-এর ১০টি ফান্ডামেন্টাল কনভেনশন অনুস্বাক্ষরকারী দেশ হবে।
শ্রম আইন সংশোধনে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন বিষয়ে ইউএস প্রতিনিধি দলের প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, নিবন্ধনের জন্য ন্যূনতম আবেদনকারীর সংখ্যা অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে শতকরা হারের পরিবর্তে সংখ্যাভিত্তিক হার সন্নিবেশিত হচ্ছে।
এছাড়াও শ্রমিকদের ব্ল্যাকলিস্টিং নিষিদ্ধকরণ এবং করলে শাস্তির বিধান সংযোজন করা হবে। উপদেষ্টা শ্রমিক অধিকার রক্ষা, শোভন কর্মপরিবেশ ও পেশাগত স্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশের উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন।
এসময় তিনি মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ক্রেতা ব্র্যান্ডগুলোর কাছে বাংলাদেশি পণ্যের জন্য প্রত্যাশিত ন্যায্যমূল্য (ফেয়ার প্রাইস) নিশ্চিতের অনুরোধ জানান।
ব্রেন্ডান লিঞ্চ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শ্রম খাতের অগ্রগতির প্রশংসা করেন। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী শ্রম আইন সংশোধনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
উভয় পক্ষই শ্রম খাতে পারস্পরিক সম্পর্ক আরও বাড়াতে এবং বাণিজ্য ও বিনিয়োগের নতুন সুযোগ বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
এসময় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব অমল কৃষ্ণ মণ্ডল, মো. হুমায়ুন কবীরসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন এবং শ্রম বিষয়ক অ্যাটাশে লিনা খান উপস্থিত ছিলেন।
সূত্র- বাসস।