তুরস্ক কর্তৃক বাংলাদেশে অত্যাধুনিক হাসপাতাল নির্মাণ পুনরায় আলোচনায়

গত বৃহষ্পতিবার তুরস্কের স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রফেসর ড. কেমাল মেমিসওলো’র সাথে তুরস্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব মো. আমানুল হক-এর একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তুরস্ক কর্তৃক পূর্বে প্রস্তাবিত বাংলাদেশে একটি অত্যাধুনিক হাসপাতাল নির্মাণ বিষয়টি উত্থাপন করেন। জানা যায় যে, বিগত বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই এই হাসপাতালটি নির্মাণ বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার পর্যাপ্ত জায়গা বরাদ্দ না করায় হাসপাতালটি আলোর মুখ দেখেনি। বিডার চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী’র সাম্প্রতিক তুরস্ক ভ্রমণকালীন, বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃপক্ষ হাসপাতালের জায়গা বরাদ্দ বিষয়ক সমস্যাটি তুলে ধরলে, তিনি নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, জায়গা বরাদ্দ নিয়ে কোন সমস্যা হবে না। সরকার এ বিষয়ে আন্তরিক। সে পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত পুনরায় বিষয়টিতে জোর প্রদান করেন এবং তুরস্কের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিষয়টি নিয়ে জানান যে, শীঘ্রই একটি কমিটি গঠন করে তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, তুরস্ক কর্তৃক হাসপাতালটি নির্মিত হলে- সেটি যেন বাংলাদেশিদের তত্ত্বাবধানেই পরিপূর্ণভাবে পরিচালিত হতে পারে এমনভাবে প্রশিক্ষিত করে তোলা হবে। এছাড়াও তিনি জানান যে, এটির নির্মাণ হবে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে বড় পরিবর্তন এবং জটিল রোগীদের তখন বিদেশমুখী হতে হবে না।