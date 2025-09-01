ডাকসু: প্রচারণায় ব্যস্ত প্রার্থীরা, আছে পাল্টাপাল্টি অভিযোগও

প্রচার প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন ডাকসু নির্বাচনের প্রার্থীরা। দিচ্ছেন প্রতিশ্রুতি চাইছেন ভোট। অভিযোগ পাল্টা অভিযোগও আছে প্রার্থীদের।
তবে নির্বাচন কমিশন বলছে প্রার্থীদের মাঝে এখনো সহাবস্থান দেখা যাচ্ছে। প্রচার-প্রচারণায় কেউ যেন নিয়মনীতি ভঙ্গ না করে সে ব্যাপারে কঠোর নির্দেশনাও দেয়া আছে।
প্রার্থীরা বলছেন উৎসবের আমেজ আছে। ছাত্রদল প্রার্থীরা বলছেন অনলাই প্রোপাগান্ডার বিষয়ে সতর্ক থাকাতে হবে। সারাদেশকে অস্থির করা হচ্ছে এমন অভিযোগ তুলেছেন ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান।
শিবিরের ভিপি প্রার্থী সাদিক কায়েম বলেন, পরাজিত শক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মাথা চাড়াদিয়ে উঠছে। তাই অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে অপ্রিতিকর ঘটনা ঘটছে। আর শিবিরের জিএস প্রার্থীর বিরুদ্ধে রিটকারি প্রার্থী অভিযোগ করেছেন অনলাইনে তাকে হুমকি ও গালিগালাজ করা হচ্ছে।
নির্বাচনের আচরণবিধি অনুযায়ী, প্রতিদিন রাত ১১টা পর্যন্ত প্রচারণা চালাতে পারবেন প্রার্থীরা। ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে প্রচার, ৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু নির্বাচনের ভোট।