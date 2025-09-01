পাবনায় পুত্রবধূর ধারালো অস্ত্রের আঘাতে শ্বশুরের মৃত্যু, পুত্রবধূ আটক

পাবনার সাঁথিয়ায় পুত্রবধূর ধারালো অস্ত্রের আঘাতে শ্বশুর মোজাম হোসেন (৭০) নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার (০১ সেপ্টেম্বর) ভোরে তার মৃত্যু হয়। সাঁথিয়া উপজেলা সদরের কলেজপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশ অভিযান চালিয়ে পুত্রবধূকে আটক করে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, সাঁথিয়া উপজেলা সদরের কলেজপাড়া মহল্লার নিহত মোজামের ছেলে মিঠুর সাথে পাঁচ বছর আগে একই উপজেলার আফরা গ্রামের আব্দুস সালামের মেয়ে রুমি খাতুনের বিয়ে হয়। বিয়ের পর হঠাৎ রুমি মানসিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পরে। এরপর থেকে ঢাকার এক মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে তাকে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে বলে দাবি করেন রুমি খাতুনের পরিবার।
পরবর্তীতে, গত রোববার রাত আটটার দিকে হঠাৎ রুমি খাতুনের মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। সে সময় হাতের কাছে থাকা সবজি কাটার ধারালো বটি দিয়ে শ্বশুর মোজামকে কুপিয়ে আহত করে। পরে স্বজনরা গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে সাঁথিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি ঘটলে তাকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই আজ ভোরে তার মৃত্যু হয়।
সাঁথিয়া থানার ওসি আনিছুর রহমান জানান, পুলিশ রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। ঘটনার পর পুলিশ অভিযুক্ত রুমি খাতুনের বাবার বাড়ি আফরা গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে। তবে এ ঘটনায় নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে এখনও কেউ অভিযোগ দেয়নি বলে জানান তিনি।