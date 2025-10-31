নিজের জন্য রাখা কেক স্বামী খেয়ে ফেলায় ২৫ বছরের দাম্পত্য জীবনের ইতি টানলেন নারী

২৫ বছরের দাম্পত্য জীবনের ইতি টানলেন এক নারী— কারণ, তার স্বামী খেয়ে ফেলেছিলেন তার জন্য রাখা এক টুকরো চিজকেক। তবে ঘটনাটি শুধু কেক নিয়েই নয়, বরং বহু বছরের অবহেলা ও ভালোবাসার অভাবের প্রতীক হয়ে উঠেছিল সেই শেষ টুকরো কেক।
৪৬ বছর বয়সী ওই নারী তার গল্পটি শেয়ার করেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘রেডিট’-এ। তিনি জানান, ২৫তম বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষে তার ৪৮ বছর বয়সী স্বামী হঠাৎ একটি ভ্রমণের আয়োজন করেন। দাম্পত্যে টানাপোড়েন চলছিল, আলাদা কক্ষে ঘুমাচ্ছিলেন তারা প্রায় তিন মাস ধরে। তাই স্ত্রী ভেবেছিলেন, এই ভ্রমণ হয়তো সম্পর্কটা আবার জোড়া লাগানোর সুযোগ এনে দেবে।
প্রথমে তিনি উৎসাহিত ছিলেন। কিন্তু ভ্রমণের পথে ও গন্তব্যে স্বামীর উদাসীনতা তাকে ধীরে ধীরে হতাশ করে তোলে। রোমান্টিক সময় কাটানোর আশা থাকলেও স্বামী ছিলেন দূরত্ব বজায় রেখে, আগের মতোই ঠান্ডা আচরণে।
এক রাতে ডিনারের পর দু’জনেই অর্ডার করেন বানানা চিজকেক। স্ত্রী তার কেকের অর্ধেক অংশ রেখে দেন পরের সকালের জন্য। সকালে ঘুম থেকে উঠে কফির সঙ্গে প্রিয় কেকটি খেতে গিয়ে দেখেন, সেটি নেই! ফ্রিজে পড়ে আছে শুধু একটি খালি বক্স— আরেকটিতে এক কামড় বাকি।