ইংল্যান্ডকে দ্বিতীয়বার হোয়াইটওয়াশের মিশনে নিউজিল্যান্ড

প্রথম দুই ম্যাচ জিতে ইতোমধ্যে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ নিশ্চিত করেছে স্বাগতিক নিউজিল্যান্ড। তিন ম্যাচ সিরিজের শেষটি জিতে দ্বিতীয়বারের মতো ইংল্যান্ডকে হোয়াইটওয়াশের লক্ষ্য নিয়ে কাল মাঠে নামছে কিউইরা। অন্যদিকে, হোয়াইটওয়াশের লজ্জা এড়াতে শেষ ম্যাচে জয় ছাড়া অন্য কিছু ভাবছে না ইংল্যান্ড।
ওয়েলিংটনে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় সকাল ৭টায় শুরু হবে তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডে।
সিরিজের প্রথম দুই ওয়ানডে যথাক্রমে- ৪ ও ৫ উইকেট জিতে নেয় নিউজিল্যান্ড। মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে প্রথম ম্যাচে ইংল্যান্ডের ছুঁড়ে দেওয়া ২২৪ রানের টার্গেট ৮০ বল বাকী রেখেই স্পর্শ করে কিউইরা।
হ্যামিল্টনেও দ্বিতীয় ম্যাচে ব্যাট হাতে সুবিধা করতে পারেনি ইংল্যান্ড। ৩৬ ওভারে ১৭৫ রানে অলআউট হয় তারা। ১৭৬ রানের লক্ষ্য স্পর্শ করতে বেগ পেতে হয়নি নিউজিল্যান্ডকে। ১০১ বল হাতে রেখে জয় নিশ্চিত করে স্বাগতিক দল।
দুই ম্যাচেই ইংল্যান্ডের ব্যাটারদের বড় সমস্যায় ফেলেছেন নিউজিল্যান্ডের তিন পেসার জ্যাকারি ফকস, ব্লেয়ার টিকনার ও জ্যাকব ডাফি। সিরিজে এখন পর্যন্ত ফকস ৫টি, টিকনার ও ডাফি ৪টি করে উইকেট শিকার করেছেন।
শেষ ম্যাচেও ইংল্যান্ডকে বড় পরীক্ষায় ফেলতে চান টিকনার। তিনি বলেন, ‘ইংল্যান্ডের ব্যাটাররা সুবিধা করতে পারছে না। শেষ ম্যাচেও আমরা কিছু পরিকল্পনা নিয়ে খেলতে নামব এবং ইংলিশ ব্যাটারদের বড় ইনিংস খেলার সুযোগ দেব না।’
১৯৮৩ সালে ইংল্যান্ডকে ঘরের মাঠে তিন ম্যাচের সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করেছিল নিউজিল্যান্ড। ৪২ বছর পর আবারও ইংলিশদের হোয়াইটওয়াশের সুযোগ পেয়েছে কিউইরা। এই সুযোগ ভালোভাবে কাজে লাগাতে চায় নিউজিল্যান্ড। টিকনার বলেন, ‘হোয়াইটওয়াশের সুযোগ সবসময় আসে না। ৪২ বছর পর পাওয়া হোয়াইটওয়াশের সুযোগ এবার কাজে লাগাতে চাই আমরা।’
এদিকে, প্রথম দুই ম্যাচে খারাপ করলেও শেষ ম্যাচে ব্যাটারদের কাছ থেকে বড় ইনিংস চান ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক। তিনি বলেন, ‘এই সিরিজে আমাদের ব্যাটাররা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী খেলতে পারেনি। আশা করবো, শেষ ম্যাচে ব্যাট হাতে জ্বলে উঠবে তারা। জয় দিয়ে সিরিজ শেষ করতে চাই আমরা।’