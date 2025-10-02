সিঁদুর খেলা ও দেবী বিসর্জনের মধ্য দিয়ে দুর্গোৎসবের সমাপ্তি

জেলায় সনাতন ধর্মালম্বীদের শারদীয় দুর্গোৎসব বিজয়া দশমীর সিঁদুর খেলার মধ্যদিয়ে ৮৪১টি মণ্ডপে দুর্গাপূজা শেষ হলো।
আজ বৃহস্পতিবার সকালে দুর্গপূজার আনুষ্ঠানিকতা শেষে সিঁদুর খেলায় মেতে উঠেন ভক্তরা।
গত রোববার ষষ্টী পূজার মধ্যদিয়ে শুরু হয় দুর্গোৎসবের আনুষ্ঠানিকতা। জেলার মণ্ডপগুলোতে শান্তিপূর্ণভাবে দুর্গোৎসবে পালিত হয়েছে।
নীলফামারী কেন্দ্রীয় কালিবাড়ি দুর্গার্পজা মণ্ডপের পুরোহীত সমিত্র চক্রবর্তী বলেন, ‘গত রোববার ষষ্টী পুজার মাধ্যমে দুর্গোৎসব শুরু হয়। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ভক্তদের প্রতিমা বিসর্জনের পূজা এবং সিঁদুর খেলার মধ্যদিয়ে শেষ হয় এ উৎসবের’।
জেলা প্রশাসন সূত্র জানায়, এবার জেলার ছয় উপজেলায় ৮৪১টি পূজামণ্ডপে দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে নীলফামারী সদরে ২৮০টি, ডিমলা উপজেলায় ৭৬টি, ডোমার উপজেলায় ১০৪টি, জলঢাকা উপজেলায় ১৮৩টি, কিশোরগঞ্জ উপজেলায় ১১৭টি এবং সৈয়দপুর উপজেলায় ৮১টি রয়েছে। প্রতিটি মণ্ডপে সরকারিভাবে ৫০০ কেজি করে মোট ৪২০ দশমিক ৫ মেট্রিক টন চাল বরাদ দেওয়া হয়।
নীলফামারী কেন্দ্রীয় কালিবাড়ি মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক তাপস সাহা বলেন, ‘জেলার ছয় উপজেলায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশে দুর্গোৎসব পালিত হয়েছে।’
জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান বলেন, ‘শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে জেলার শারদীয় দুর্গোৎসব পালিত হয়েছে। সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে প্রতিমা বিসর্জনের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হবে। জেলার কোথাও কোন অপ্রীতিকর ঘটনার খবর নেই’।
সূত্র- বাসস।