সালমানের বিরুদ্ধে সেই ঘটনায় বিবেকের আফসোস!

সাবেক বিশ্বসুন্দরী বলিউড অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক এবং তাকে কেন্দ্র করে সালমান খানের বিরুদ্ধে দ্রুত অভিযোগ এনেছিলেন অভিনেতা বিবেক ওবেরয়। ২০০৩ সালে সংবাদ সম্মেলন করেন তিনি, যা বলিউড থেকে শুরু করে সিনেমাপ্রেমী দর্শকদের মনে এক গভীর দাগ কেটে যায়।
সালমান খানের সঙ্গে ঐশ্বরিয়া রাইয়ের সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পরপরই গুঞ্জন ওঠে বিবেক ওবেরয়ের সঙ্গে অভিনেত্রীর গভীর সম্পর্কের কথা। তাতেই ভাইজানের কাছ থেকে লাগাতার হুমকি পান অভিনেতা। এরপরই সংবাদ সম্মেলন করেন বিবেক।
সেই ঘটনার প্রায় দুই দশক পর এবার সেই ‘অপরিণত’ সিদ্ধান্তের জন্য আফসোস করেন অভিনেতা। তবে এই প্রেমকাহিনি মোড় নেয় এক ভয়াবহ বিতর্কের দিকে, যখন বিবেক ওবেরয়ে এক সংবাদ সম্মেলন ডেকে অভিযোগ করে বলেন, সালমান খান নাকি তাকে ও ঐশ্বরিয়াকে হুমকি দিচ্ছেন। এ পদক্ষেপের ফলে তিনি আর সেভাবে ঘুরে দাঁড়াতে পারেননি।
সেই সময় হৃদয় ভাঙার ভয়, একাকীত্ব এবং মানসিক কষ্টের কথা উল্লেখ করে অভিনেতা বলেন, ‘হৃদয় ভাঙার ভয় নিয়ে বাঁচতে চাই না। কারণ আমি সেটি ইতোমধ্যে অনুভব করেছি। সেই ভয়, সেই একাকীত্ব, সেই অন্তর্মুখী জীবন— ভীষণ কঠিন এবং কষ্টদায়ক।