নির্বাচনে অংশ নেবেন না তামিম ইকবাল, বললেন ‘নোংরামির অংশ হতে চাই না’

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) আসন্ন নির্বাচনে অংশ নেবেন না তামিম ইকবাল। একসময় বোর্ডে সরাসরি কাজ করার আগ্রহ দেখালেও শেষ পর্যন্ত মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন সাবেক এই অধিনায়ক।

তার সরে যাওয়া নিয়ে জল্পনা কল্পনা শুরু হয়েছিল গতকাল থেকেই। আজ সে গুঞ্জন সত্যি হলো শেষমেশ। এই বিষয়ে তামিম এরপর মুখ খুলেছেন। বিসিবিতে এক ব্রিফিংয়ে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘আপনারা জানেন যে আজকে আমরা আমাদের মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছি। আমি সহ আমরা ১৪-১৫ জনের মতো আমরা মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছি। প্রত্যাহার করার কারণটা খুবই পরিষ্কার। আমার মনে হয় না খুব বিষদভাবে বা ব্যাখ্যা করে আপনাদের কিছু বলার আছে।’

আসছে ৬ অক্টোবর বিসিবির নির্বাচন। তবে একে নির্বাচন বলতে নারাজ তামিম। তিনি বলেন, ‘আমি শুরু থেকেই বলে আসছিলাম, নির্বাচন কোন দিকে যাচ্ছে, কীভাবে কী হচ্ছে, তা নিয়ে আপনারা সবাই এখন খুব পরিষ্কার। যখন যা মনে হচ্ছে তখন তা করা হচ্ছে। এটা আসলে নির্বাচন না। ক্রিকেটের সঙ্গে এটা কোনো দিক থেকেই মানায় না।’

