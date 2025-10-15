চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে ছুরিকাঘাতে দুই ছাত্রদল নেতা নিহত

চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে দুই ছাত্রদল নেতা নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন অপি দাশ (২৬) ও তানিম (২০)।
হাটহাজারী থানার ওসি মনজুর কাদের ভূঁইয়া বলেন, মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে চৌধুরী হাট এলাকায় অপি দাশ বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলেন। এ সময় কয়েকজন যুবকের সঙ্গে তার কথা কাটাকাটির পর হাতাহাতি হয়। এক পর্যায়ে অভিযুক্তরা অপি দাশ ও তানিমকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়।
পরে রাতেই তাদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক অপি দাশকে মৃত ঘোষণা করেন। তানিমকে আইসিইউতে নেওয়া হলেও বুধবার সকালে তার মৃত্যু হয়।
সূত্র জানায়, অপি দাশ হাটহাজারীর চিকনদন্ডী ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি এবং চৌধুরীহাট দাতারাম সড়কের বাসিন্দা মিন্টু দাশের ছেলে। তার বন্ধু তানিম মির্জাপুর ইউনিয়নের সরকার হাট চৌধুরী বাড়ির জাহাঙ্গীর আলমের ছেলে। তিনিও ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
ওসি জানান, পুলিশ এ ঘটনায় অভিযান শুরু করেছে। হত্যাকাণ্ডের কারণ ও অভিযুক্তদের খুঁজে বের করতে তদন্ত চলছে।