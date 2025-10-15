চাঁদপুরে ইলিশ রক্ষা অভিযানে আটক ৬১ জেলে

প্রধান প্রজনন মৌসুমে চাঁদপুরের পদ্মা মেঘনার অভয়াশ্রম এলাকায় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ ধরার অপরাধে ৬১ জেলেকে আটক করেছে টাস্কফোর্স।
গত ৪ থেকে ১৪ অক্টোবর সন্ধ্যা পর্যন্ত দশদিনে জেলা ও উপজেলা টাস্কফোর্সের পৃথক অভিযানে এ জেলেদের আটক হয়। আজ বুধবার দুপুরে জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে এ তথ্য জানানো হয়।
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা কার্যালয়ের সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা ফারহানা আক্তার রুমা জানান, নিষেধাজ্ঞা চলাকালীন গত ১০ দিনে অভয়াশ্রম এলাকার ৭০ কিলোমিটার এলাকায় ৩২টি মোবাইল কোর্ট ও ২১৩ টি অভিযান পরিচালনা করা হয়। পরিদর্শন করা হয় ১৫ টি অবতরণ কেন্দ্র, ১৩৭টি মাছ ঘাট, ৭৩২টি আড়ৎ ও ৪০৩টি বাজার।
এ সময় জব্দ করা হয় ৪৯৫ কেজি ইলিশ ও ২ লাখ ৪২ হাজার মিটার জাল। জালের আনুমানিক মূল্য ৫৯ লাখ ২১ হাজার টাকা। আটক ৬১ জেলের বিরুদ্ধে ৪২টি পৃথক মামলা হয়। জরিমানা আদায় করা হয় ৩৪ হাজার টাকা।
চাঁদপুর সদর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মির্জা ওমর ফারুক বলেন, জাতীয় সম্পদ ইলিশ রক্ষায় অভিযান অব্যাহত আছে। শেষ পর্যন্ত আমরা কঠোর অবস্থানে থাকবো।
সূত্র- বাসস।