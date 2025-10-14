বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা.শফিকুর রহমান

নামাজে শান্তি পাই, কিন্তু বাইরে গিয়ে তা হারিয়ে ফেলি

1 minute of reading

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, নামাজে শান্তি পাই, কিন্তু বাইরে গিয়ে সেই শান্তি হারিয়ে ফেলি। কারণ সমাজজীবনে, রাষ্ট্রজীবনে এমনকি পারিবারিক জীবনে আমরা আল্লাহর কিতাব ও রাসুল (সা.)-এর সুন্নাহকে অনুসরণ করি না। কোরআন ও সুন্নাহর বিধান প্রতিষ্ঠায় যুবকদের এগিয়ে আসতে হবে।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) রাজধানীর মিরপুর ১৩ নম্বরের এক পথসভায় জামায়াত আমির এসব কথা বলেন। ঢাকা-১৫ আসনের কাফরুল উত্তর থানার উদ্যোগে পথসভাটি আয়োজিত হয়।

এই সময় শফিকুর রহমান বলেন, কোরআন ও সুন্নাহর বিধান প্রতিষ্ঠায় যুবকদের এগিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশ ৯০ শতাংশ মুসলমানের দেশ। অথচ আমরা ইসলামী মূল্যবোধ থেকে সরে গেছি। যদি সত্যিই আমরা আল্লাহর নিয়ামত পেতে চাই, তাহলে কোরআনের বিধানকেই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানতে হবে ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক জীবন সবখানেই।

তিনি আরও বলেন, আজ আমাদের সমাজে বিশৃঙ্খলা, দুর্নীতি ও অন্যায় ছড়িয়ে পড়েছে, কারণ আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.)-এর আদেশ অমান্য করছি। এই দুনিয়ার শান্তি, ন্যায় ও নিরাপত্তা একমাত্র আল্লাহ তাআলার বিধান বাস্তবায়নের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। মানুষ যতক্ষণ কোরআন ও রাসুল (সা.)-এর সুন্নাহর পথে না ফেরে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুক্তি ও সম্মান লাভ সম্ভব নয়।

