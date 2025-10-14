গাজা পুনর্গঠনের ঘোষণা ট্রাম্পের

ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে দীর্ঘদিনের যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে মিশরের শার্ম আল-শেখে স্বাক্ষরিত হয়েছে বহুল আলোচিত শান্তিচুক্তি। সোমবার (১৩ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পসহ বিশ্বের বহু শীর্ষ নেতা।
চুক্তি স্বাক্ষরের পর ট্রাম্প একে “ঐতিহাসিক দিন” বলে অভিহিত করেছেন এবং জানিয়েছেন, এখন সময় গাজা পুনর্গঠনের। সাংবাদিকদের সঙ্গে বিমানে ফেরার পথে ট্রাম্প বলেন, “এটি এমন এক দিন যা কোটি মানুষের প্রার্থনার উত্তর। এখন আমাদের লক্ষ্য গাজা পুনর্নির্মাণ।”
সাংবাদিকদের প্রশ্নে তিনি বলেন, “আমি এখন এক রাষ্ট্র বা দুই রাষ্ট্র সমাধানের কথা বলছি না। আমি বলছি গাজা পুনর্গঠনের কথা।”
ট্রাম্পের ঘোষিত দীর্ঘমেয়াদি ২০ দফা পরিকল্পনায় গাজায় একটি অস্থায়ী প্রশাসন গঠনের উদ্যোগ রয়েছে। এ প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধানের জন্য গঠিত হবে একটি “বোর্ড অব পিস” বা শান্তি বোর্ড, যার নেতৃত্বে থাকবেন নিজেই। ট্রাম্প এ ক্ষেত্রে সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেছেন।