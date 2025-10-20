রফিকুল হক স্বপন আমিন

তারেক রহমানের সহায়তা চান সড়ক দুর্ঘটনায় আহত বিএনপি নেতা আমিন

রফিকুল হক স্বপন আমিন গত ৯ ফেব্রুয়ারি ফেনী-মাইজদী সড়কে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় আহত হন। এতে তার বাম পায়ের মাংস ও হাড় বের হয়ে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

উন্নত চিকিৎসার জন্য বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সহায়তা চেয়েছেন ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলার বিএনপি নেতা রফিকুল হক স্বপন আমিন। তিনি দাগনভূঞা পৌর বিএনপির সাবেক স্বনির্ভরবিষয়ক সম্পাদক।

দাগনভূঞা উপজেলার পৌর এলাকার আজিজ ফাজিলপুর গ্রামের আমির উদ্দিন সওদাগর বাড়ির রফিকুল হক স্বপন আমিন গত ৯ ফেব্রুয়ারি ফেনী-মাইজদী সড়কে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় আহত হন। এতে তার বাম পায়ের মাংস ও হাড় বের হয়ে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ঢাকার জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করান। ডাক্তারের পরামর্শে তাকে পরে ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করানো হলেও উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা নেন।

এদিকে, ডাক্তাররা তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে নেয়ার জন্য বলেছেন। কিন্তু এতদিন চিকিৎসা খরচ চালাতে তার জমানো সকল অর্থ শেষ হয়ে গেছে। তাই আর্থিক দুরবস্থার জন্য তিনি দেশের বাইরে উন্নত চিকিৎসা নিতে পারছেন না। এজন্য তিনি দলের কর্মী হিসেবে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সুদৃষ্টি কামনা করেছেন।

