ফিলিস্তিনিদের ‘উন্নতিতে’ সাহায্য করতে হবে ইসরায়েলকে : কুশনার

গাজা যুদ্ধবিরতির মধ্যস্থতা প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত থাকা মার্কিন দূত জ্যারেড কুশনার বলেছেন, গাজা যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে ইসরায়েল যদি আঞ্চলিক সংহতি চায়, তবে তাদের ফিলিস্তিনিদের ‘উন্নতিতে’ সাহায্য করা উচিত।
সিবিএস নিউজে রবিবার প্রচারিত একটি সাক্ষাৎকারে কুশনার বলেন, ‘এখন আমরা ইসরায়েলি নেতৃত্বকে যে সবচেয়ে বড় বার্তাটি দেওয়ার চেষ্টা করেছি তা হল, এখন যেহেতু যুদ্ধ শেষ, যদি আপনারা বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে ইসরায়েলকে একীভূত করতে চান, তবে ফিলিস্তিনি জনগণকে উন্নতি করতে এবং আরো ভালো অবস্থায় থাকতে সহায়তা করার একটি পথ খুঁজে বের করতে হবে।’
এই সাক্ষাৎকারটি প্রচারের পরই গাজায় নতুন করে ইসরায়েলি হামলা শুরু হয়। হামাস যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে সেনাদের ওপর হামলা করেছে—ইসরায়েলের এমন অভিযোগের পরেই এই হামলাগুলো হয়।