টাঙ্গাইলে তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়নে লিফলেট বিতরণ

জেলার কালিহাতী উপজেলায় আজ বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।
আজ রোববার বিকেলে উপজেলার পারখী ইউনিয়নের কস্তুরী বাজারে টাঙ্গাইল-৪ (কালিহাতী) আসনের বিএনপির মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী লুৎফর রহমান মাতিন এর পক্ষে এসব লিফলেট বিতরণ করা হয়।
এ সময় কালিহাতী উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম-আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন, উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক আহ্বায়ক শেখ মো. আমিনুর ইসলাম, বীর বাসিন্দা ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম, বীর বাসিন্দা ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইমন হাসান পিয়াস সহ পারখী ইউনিয়ন বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।