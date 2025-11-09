কমনওয়েলথ দাবা চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম রাউন্ডে বিভিন্ন গ্রুপে বাংলাদেশের জয়

মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে আজ থেকে কমনওয়েলথ দাবা চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা শুরু হয়েছে। প্রথম রাউন্ডে বাংলাদেশের দাবাড়ুরা বিভিন্ন গ্রুপে জয় পেয়েছে।
আজকের প্রথম রাউন্ডের খেলায় ওপেন বিভাগে বাংলাদেশের ফিদে মাস্টার সৈয়দ মাহফুজুর রহমান মরিশাসের ল্যাম কিন চিউং স্টেফানকে এবং তাশরিক সায়হান শান কেনিয়ান এগনিস মেরিকে পরাজিত করেন।
বালিকা অনূর্ধ্ব-১৮ বিভাগে মহিলা ক্যান্ডিডেট মাস্টার ওমনিয়া বিনতে ইউসুফ লুবাবা মালয়েশিয়ার ফুন ভেন ভিউকে, ওপেন অনুর্ধ্ব-১৪ বিভাগে মোঃ জায়ান খান মরিশাসের রিতো সাহিলকে, ওপেন অনূর্ধ্ব-১২ বিভাগে সাফায়েত কিবরিয়া আজান মালয়েশিয়ার নিও কেসনকে, বালিকা অনূর্ধ্ব-১২ বিভাগে সিদরাতুল মুনতাহানা মালদ্বীপের কাওথার মোহামেদ শামকে, ওপেন অনূর্ধ্ব-১০ বিভাগে রায়ান রশিদ মুগ্ধ ভারতের প্রিয়াংশ জিগারকুমার জরিওয়ালাকে, বালিকা অনূর্ধ্ব-১০ বিভাগে মহিলা ক্যান্ডিডেট মাস্টার ওয়ারিসা হায়দার মালয়েশিয়ার লানা আইশা বিনতে আশরাফকে এবং ওপেন অনূর্ধ্ব-৮ বিভাগে আজান মাহমুদ মালয়েশিয়ার চ্যাং ই চেসকে পরাজিত করেন। বালিকা অনূর্ধ্ব-১৬ বিভাগে জান্নাতুল প্রীতি দক্ষিণ আফ্রিকার মাহাদিও শ্রীয়ার কাছে ও আলিশা হায়দার সিঙ্গাপুরের হুয়াং এনিয়ার কাছে হেরে যান।
ওপেন বিভাগে কমনওয়েলথভূক্ত ১৬ টি দেশের ৮ জন গ্র্যান্ড মাস্টার, ৩ জন মহিলা গ্র্যান্ড মাস্টার, ৬ জন আন্তর্জাতিক মাস্টার ও ১ জন মহিলা আন্তর্জাতিক মাস্টারসহ ৯৮ জন খেলোয়াড় এবং বিভিন্ন বয়স ভিত্তিক গ্রুপের দেড় শতাধিক খেলোয়াড় অংশ নিচ্ছে।