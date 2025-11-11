বিএনপির স্থায়ী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম জাতীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার রাতে বিএনপির চেয়ারপার্সনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। রাত ৯টা ১০ মিনিটে শুরু হয়ে ১১ টা ১৫ মিনিটে এ বৈঠক শেষ হয়।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল করীর খান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। বৈঠকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে সভাপতিত্ব করেন বিএনপি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
এর আগে দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বৈঠকের বিষয়টি বাসসকে নিশ্চিত করেন।
বিএনপির নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, বৈঠকে বিগত সভার সিদ্ধান্তগুলোর অগ্রগতি সম্পর্কে ব্রিফ করেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয় বৈঠকে। পাশাপাশি আগামী নির্বাচনে দলীয় প্রচার-প্রচারণার কৌশল নির্ধারণে ও করণীয় নিয়েও আলোচনা হয়।
বৈঠকে উপস্থিত বিএনপির দুই জন নেতা জানান,’আগামী জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিতে যুগপৎ আন্দোলনের শরিকদের জন্য যে আসন ফাঁকা রাখা হয়েছে তা কিভাবে বন্টন করা হবে এবং শরিকদের ভোটের কৌশল কি হবে এ বিষয়ে আলোচনা করতে শরীক দলের নেতাদের সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠক করবে বিএনপি।’
নেতারা জানান, রাষ্ট্র সংস্কারে প্রণীত জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এবং গণভোট নিয়ে তৈরি সংকট নিরসনে রাজনৈতিক দলগুলোর সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় সরকার। এ নিয়ে দলগুলো বেঁধে দেওয়া সময়ে সমঝোতায় পৌঁছতে না পারলে সরকার নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়ার ঘোষনা দিয়েছে এ বিষয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে বৈঠকে।
বৈঠকে উপস্থিত নেতাদের কাছে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও গণভোট নিয়ে রাজনৈতিক সমঝোতার ব্যাপারে নেতাদের মতামত ও পর্যালোচনা জানতে চান তারেক রহমান। নেতারা এ বিষয়ে একে একে সবাই কমবেশি আলোচনা করে।
আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত হয় যে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এসব বিষয়ে বিএনপির স্পষ্ট বক্তব্য কি হবে জনগণের সামনে বিস্তারিত তুলে ধরা হবে।
আগামীকাল মঙ্গলবার বেলা ১২ টায় গুলশানে দলীয় চেয়ারপার্সনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলনে কথা বলবেন বিএনপির মহাসচিব সহ সিনিয়র নেতারা।