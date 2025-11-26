‘মানুষ যেমন কবর থেকে ফেরে না, শেখ হাসিনাও রাজনীতিতে ফিরবে না’

By / / 1 minute of reading

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক বলেছেন, মানুষ যেমন কবর থেকে ফিরে আসে না, শেখ হাসিনাও আর কখনও বাংলাদেশের রাজনীতিতে ফিরতে পারবে না।

মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) রাত ১০টার দিকে ময়মনসিংহের গৌরীপুরের মধ্য বাজারে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।

মামুনুল হক বলেন, আওয়ামী লীগের মতো একটি ঐতিহ্যবাহী দলকে ধ্বংস করার পর শেখ হাসিনা নিজের হিসাব-নিকাশ, পরিবার-পরিজনসহ যা নেওয়ার ছিল তা নিয়ে ‘দাদার দেশে’ চলে গেছেন।

তিনি অভিযোগ করেন, ১৬ লাগেজে যা নেওয়ার প্রয়োজন ছিল সব নিয়েই দেশ ছাড়েন তিনি। আওয়ামী লীগ নেতাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ওই নারীকে আর বাংলার মাটিতে ফিরে আসার স্বপ্নেও দেখা যাবে না।

তিনি আরও বলেন, নতুন বাংলাদেশের আশায় জুলাই বিপ্লবে সহস্রাধিক মানুষ প্রাণ দিয়েছে। যারা রক্ত দিয়ে দেশকে ফ্যাসিবাদমুক্ত করেছে, বিদেশি আধিপত্য থেকে মানুষকে মুক্ত করেছে—তাদের ভুলে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তাদের আত্মত্যাগের প্রতি অবিচার করা যায় না। তাই শুরু থেকেই বলছি, জুলাই বিপ্লবকে রাজনীতিতে যুক্ত করতে হলে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন জরুরি।

উপজেলা সভাপতি আব্দুল হান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্থানীয় বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানে খেলাফত মজলিসের নেতাকর্মী ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

