আগামী বছরেই বিয়ে করছেন রোনালদো-জর্জিনা

পর্তুগিজ তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো তার প্রেমিকা জর্জিনা রদ্রিগেজকে চলতি বছরের আগস্ট মাসে আংটি দিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে রেখেছেন। তবে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা এখনো বাকি। জানা গেছে, সেটির পরিকল্পনাও সেরে রেখেছেন তারা।
অবশেষে জানা গেল, কবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে যাচ্ছে রোনালদো-জর্জিনা।
পর্তুগিজ গণমাধ্যমের সূত্রমতে, ২০২৬ সালের গ্রীষ্মে মাদেইরা দ্বীপে খ্রিষ্টধর্মীয় রীতি অনুযায়ী বিয়ে করবেন রোনালদো-জর্জিনা। বিশ্বকাপ শেষে অনুষ্ঠান হবে ফুনচাল ক্যাথেড্রালে। আর অভ্যর্থনা হবে মাদেইরার বিলাসবহুল এক হোটেলে।
ফুটবলের প্রথম বিলিয়নিয়ার খেলোয়াড় রোনালদো জর্জিনার জন্য যে আংটি কিনেছেন তাতে খরচ করেছেন বিশাল অর্থ। জানা গেছে, প্রায় ১৫ লাখ পাউন্ড মূল্যের হীরকখচিত আংটি জর্জিনাকে দেন রোনালদো।
জর্জিনার সঙ্গে রোনালদোর পথচলা ৯ বছরেরও বেশি সময়। এরই মধ্যে পাঁচ সন্তানের জনক তারা। আগস্টে রোনালদোর বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হয়ে জর্জিনা সে সময় বলেছিলেন, ‘হ্যাঁ, আমি রাজি। এই জীবনে, সব জীবনেই।’