কুমিল্লায় বিএনপি চেয়ারপার্সনের আরোগ্য কামনায় দোয়া মাহফিল

বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার আরোগ্য কামনায় কুমিল্লায় পাশাপাশি স্থানে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছেন দলের দুই কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মনিরুল হক চৌধুরী ও আমিন-উর-রশিদ ইয়াছিনের সমর্থকরা।
বৃহস্পতিবার বিকেলে নগরীর কান্দিরপাড় টাউন হল মাঠে মনিরুল হক চৌধুরীর উদ্যোগে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন সদর উপজেলার দরিবটগ্রাম মাদ্রাসার মোহাদ্দেস মাওলানা নুরুল হক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আশিকুর রহমান মাহমুদ ওয়াসিম।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তাক মিয়া, কুমিল্লা সিটির সাবেক মেয়র মনিরুল হক সাক্কু, বিএনপি নেতা ড. শাহ মোহাম্মদ সেলিম, মহানগর বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক আমিরুজ্জামান আমির, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মোজাহিদ চৌধুরী, নজরুল ইসলাম ভুঁইয়া স্বপন, সাবেক প্যানেল মেয়র হাজী আবদুস সালাম মাসুকসহ আরো অনেকে।
অন্যদিকে, একই দিনে কান্দিরপাড় বিএনপি কার্যালয়ে আমিন-উর-রশিদ ইয়াছিনের উদ্যোগে টানা অষ্টম দিনের মতো বিশেষ দোয়া, কুরআন খতম, খাবার বিতরণ ও সদকার কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী কুরআন খতম শেষে বিশেষ দোয়ায় দেশনেত্রীর রোগমুক্তি, দীর্ঘায়ু এবং দেশের শান্তি-স্থিতিশীলতা কামনা করা হয়।
এর আগে এতিমখানার শিশুদের মাঝে খাবার পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন সদর দক্ষিণ উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি এসএ বারী সেলিম, মহানগর বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আতাউর রহমান ছুটি, মাহবুবুর রহমান দুলাল, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শফিউল আলম রায়হানসহ বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতারা।