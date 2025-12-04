ঢাকা–করাচি রুটে সরাসরি ফ্লাইট চালুর প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশ বিমান

পাকিস্তানে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার ইকবাল হুসাইন খান জানিয়েছেন, ঢাকা থেকে করাচি রুটে সপ্তাহে তিনটি সরাসরি ফ্লাইট চালুর প্রস্তুতি নিচ্ছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। বুধবার (৩ ডিসেম্বর) পাকিস্তানের ইংরেজি দৈনিক দ্য নিউজ-কে তিনি এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
পাকিস্তানের ফরেন সার্ভিসেস একাডেমিতে বক্তৃতা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে হাইকমিশনার বলেন, “হ্যাঁ, আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে সরাসরি ফ্লাইট শুরু করছি। আমাদের জাতীয় বিমান সংস্থা করাচিতে সপ্তাহে তিনটি ফ্লাইট পরিচালনা করবে।”
ভারতের আকাশসীমা ব্যবহারের বিষয়ে জানতে চাইলে ইকবাল হুসাইন জানান, যেভাবে ভারতীয় উড়োজাহাজ বাংলাদেশি আকাশসীমা ব্যবহার করে, একইভাবে বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটও ভারতের আকাশসীমা ব্যবহার করবে।
বিমান চালুর প্রস্তুতি এগোলেও পাকিস্তানি এয়ারলাইনসের বাংলাদেশ রুটে শিগগিরই ফ্লাইট শুরুর সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। কারণ, পাকিস্তানের ওপর ভারতের আকাশসীমা ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা থাকায় তাদের উড়োজাহাজ ঢাকায় আসতে পারছে না।
এর আগে হাইকমিশনার ইকবাল হুসাইন খান পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসেস একাডেমিতে বক্তৃতা দেন। সেখানে তিনি বলেন, দক্ষিণ এশিয়ায় বাণিজ্য, যোগাযোগ ও পারস্পরিক সহযোগিতার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সীমিত প্রবেশাধিকার, সীমান্তে বিধিনিষেধ ও আঞ্চলিক রাজনীতি এখনো এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথে বড় বাধা হিসেবে কাজ করছে।
এই রুটে ফ্লাইট চালু হলে বাংলাদেশ–পাকিস্তান যোগাযোগ আরও সহজ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।