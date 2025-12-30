খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ৭ দিন শোক পালন করবে বিএনপি

আপসহীন নেত্রী বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ৭ দিন শোক পালনের ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। আজ মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে এক সংবাদ সম্মেলনে দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, ‘গণতন্ত্রের মা, বারবার হারানো গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে অবিসংবাদিত নেত্রী; মানুষের নাগরিক স্বাধীনতা, মানুষের বাক, ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার আপসহীন এক কিংবদন্তীতুল্য নেত্রী, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া আজ সকাল ৬টায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ইন্তিকাল করেছেন।’

রুহুল কবির রিজভী বলেন, ‘বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি এই হৃদয়বিদারক এবং মর্মস্পর্শী মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছে।

দেশের জনগণ, দলের সর্বস্তরের নেতাকর্মী, বিভিন্ন দল ও পেশাজীবী সংগঠন সবাইকে দেশনেত্রীর রুহের মাগফেরাত কামনার জন্য অনুরোধ করছি।’
তিনি আরো বলেন, ‘দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া আমাদের মাঝে নেই। তার মৃত্যুতে সাত দিনব্যাপী বিএনপি শোক পালন করবে। কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ দেশের সব কার্যালয়ে সাত দিনব্যাপী কালো পতাকা উত্তোলন করা হবে।

দলের সব স্তরের নেতাকর্মীরা এই সাত দিন কালো ব্যাচ ধারণ করবে। প্রতিটি দলীয় কার্যালয়ে সাত দিনব্যাপী কুরআন খতম ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে। কেন্দ্রীয়ভাবে গুলশানস্থ চেয়ারপারসনের কার্যালয়, নয়পল্টনস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়ে শোক বই খোলা হবে। গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ সেখানে মন্তব্য লিখবেন এবং স্বাক্ষর করবেন।

