ইরানে আবার হামলার হুমকি ট্রাম্পের

ইরান তাদের পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির কর্মসূচি চালিয়ে গেলে দেশটিতে আরেকটি বড় ধরনের হামলা সমর্থন করবেন বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের মার-এ-লাগোতে ইসরায়েলি প্রেসিডেন্ট বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে এক বৈঠকের পর ট্রাম্প ধারণা করছেন, গেল জুনে ইরানের পরমাণু স্থাপনায় মার্কিন হামলার পর দেশটি আবারও তাদের অস্ত্র তৈরির কার্যক্রম শুরু করতে চাচ্ছে।

সাক্ষাৎকারের পর সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প বলেন, ‘আমি পড়েছি তারা অস্ত্রসহ অন্যান্য জিনিস (পারমাণবিক) তৈরি করছে। যদি তারা তা করে থাকে, তাহলে আমরা যেসব স্থাপনা ধ্বংস করেছি তা নয়, বরং সম্ভবত ভিন্ন কোনো স্থাপনা ব্যবহার করছে।


তিনি ইরানকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘আমরা জানি তারা ঠিক কোথায় যাচ্ছে, কি করছে। তবে আমি আশা করি তারা এটা করবে না, কারণ আমরা আমাদের বি-২ বিমানের জ্বালানি নষ্ট করতে চাইনা। এটি ৩৭ ঘণ্টার একটি লম্বা যাত্রা।’

সাম্প্রতিক সময়ে তেহরানের সঙ্গে একটি সম্ভাব্য পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে আলোচনা করছেন ট্রাম্প।

এর মধ্যেই চলতি মাসে দুইবার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালিয়েছে ইরান।

