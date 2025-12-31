থানা চত্বরে গরু চরাতে নিষেধ করায় পুলিশ কনস্টেবলকে কোপালেন যুবক

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম থানা ক্যাম্পাসে গরু প্রবেশে বাধা দেওয়ায় পুলিশ কনস্টেবল শরিফুল ইসলামকে কুপিয়ে আহত করেছে স্থানীয় এক যুবক। অভিযুক্তের নাম বাহাদুর হোসেন বাদল (১৯)। বাদলকে ইতোমধ্যেই আটক করে থানায় হেফাজতে নেওয়া হয়েছে এবং মামলাও দায়ের করা হয়েছে।
চৌদ্দগ্রাম থানার সূত্রে জানা যায়, বাদল নিয়মিত থানা ক্যাম্পাসের ভিতরে গরু নিয়ে প্রবেশ করেন, যা সৌন্দর্যবর্ধনে লাগানো বিভিন্ন ফল ও ফুল গাছ নষ্ট করে। পুলিশ তাকে আগেও একাধিকবার থানা ক্যাম্পাসে গরু নিয়ে প্রবেশের জন্য নিষেধ করেছিল।
গত মঙ্গলবার দুপুরে বাদল একাধিক গরু নিয়ে থানা ক্যাম্পাসে প্রবেশ করলে কনস্টেবল শরিফুল ইসলাম বাধা দেন। এ সময় ক্ষিপ্ত বাদল হাতে থাকা দা দিয়ে শরিফুলের মাথায় কোপ দেন। শরিফুলের চিৎকার শুনে অন্যান্য পুলিশ সদস্যরা এসে তাকে আটক করেন।
চৌদ্দগ্রাম থানার ইন্সপেক্টর (তদন্ত) গুলজার আলম বলেন, ‘গরু থানার ক্যাম্পাসের গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত করায় বাদলকে একাধিকবার সতর্ক করা হয়েছিল। মঙ্গলবার বাধা দেওয়ায় সে পুলিশের ওপর হামলা চালায়।’
এ ঘটনায় মামলা দায়ের করা হয় এবং বুধবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে বাদলকে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।