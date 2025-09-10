সাদিক-ফরহাদ পরিষদের বিজয়

ফলাফল প্রত্যাখ্যান করলেন আবিদ-উমামা : ভোটের সংখ্যায় বিস্ময় অন্য প্রার্থীদেরও
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে পরাজয়ের পথে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেল। অন্যদিকে দিনভর ভোট গ্রহণের সময় যেই ছাত্রশিবিরের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ ছিল সেই ছাত্র শিবির সমর্থিত প্রার্থীরা বিজয়ী হওয়ার পথে। বুধবার রাত ৪টায় এ রিপোর্ট লেখার সময় পর্যন্ত ৬টি হলের ফল ঘোষণা করা হয়। এসব হলে অনেক ব্যবধানে এগিয়ে ছিলো ছাত্র শিবির সমর্থিত ভিপি-জিএস-এজিএসসহ তাদের পুরো প্যানেলের প্রার্থীরা।
এর মধ্যে কার্জন হল কেন্দ্রে অমর একুশে হল, ফজলুল হক হল ও শহীদুল্লাহ হলের শিক্ষার্থীরা ভোট দিয়েছেন। ঘোষিত ফল অনুযায়ী অমর একুশে হলে ভিপি পদে সাদিক কায়েম ৬৪৪, আবিদুল ইসলাম ১৪১; উমামা ফাতেমা ৯০; শামীম হোসেন ১১১; আবদুল কাদের ৩৬ ও বিন ইয়ামিন মোল্লা ১ ভোট পেয়েছেন। একই হলে জিএস পদে ফরহাদ হোসেন ৪৬৬; মেঘ মল্লার বসু ৮৬; আবু বাকের মজুমদার ১৪৭ ও তানভির বারী হামিম ১৮০ ভোট পেয়েছেন।
ফজলুল হক হলের ফলাফলে ডাকসুর ভিপি পদে সাদিক কায়েম ৮৪১, আবিদুল ইসলাম ১৮১; উমামা ফাতেমা ১৫৩; শামীম হোসেন ১৪১; আবদুল কাদের ৪৭ ও বিন ইয়ামিন মোল্লা ৬ ভোট পেয়েছেন। একই হলে জিএস পদে ফরহাদ হোসেন ৫৮৯; মেঘ মল্লার বসু ৯৯; আবু বাকের মজুমদার ৩৪১ ও তানভির বারী হামিম ২২৮ ভোট পেয়েছেন।
শহীদুল্লাহ হলে ডাকসুর ভিপি পদে সাদিক কায়েম ৯৬৬; আবিদুল ইসলাম ১৯৯; উমামা ফাতেমা ১৪০; শামীম হোসেন ১৬১; আবদুল কাদের ৫৬ ও বিন ইয়ামিন মোল্লা ৬ ভোট পেয়েছেন। একই হলে জিএস পদে ফরহাদ হোসেন ৭৭৩; মেঘ মল্লার বসু ১২৫; আবু বাকের মজুমদার ২৪১ ও তানভির বারী হামিম ২৪৯ ভোট পেয়েছেন।